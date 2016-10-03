全球金市：现货金小跌，德银相关忧虑缓解后避险需求下降

德银正在努力与美国当局达成和解。美国要求其为不当销售MBS支付最高达140亿美元的罚款。

“有消息称德银将以约50亿美元达成和解，所以市场将持相当正面的看法。周五我们已经看到了很多对德银股票的抛盘，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。

金价目前在横盘，因“每件事似乎都明显平静下来了，包括德银和OPEC减产，”Halley说。

Halley称，OANDA预期金价将暂时在1,315至1,325美元之间盘整。

10月1日至9日是中国的国庆节假期，市场缺乏中国的参与，预计将保持较低的成交量。

现货白银 跌0.2%至每盎司19.12美元，铂金 跌0.3%至每盎司1,020.80美元。钯金 跌0.2%至718美元，周五曾触及七周低点。(完)

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