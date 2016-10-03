全球金市：现货金小跌，德银相关忧虑缓解后避险需求下降

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
德银正在努力与美国当局达成和解。美国要求其为不当销售MBS支付最高达140亿美元的罚款。
“有消息称德银将以约50亿美元达成和解，所以市场将持相当正面的看法。周五我们已经看到了很多对德银股票的抛盘，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
金价目前在横盘，因“每件事似乎都明显平静下来了，包括德银和OPEC减产，”Halley说。
Halley称，OANDA预期金价将暂时在1,315至1,325美元之间盘整。
10月1日至9日是中国的国庆节假期，市场缺乏中国的参与，预计将保持较低的成交量。
现货白银 跌0.2%至每盎司19.12美元，铂金 跌0.3%至每盎司1,020.80美元。钯金 跌0.2%至718美元，周五曾触及七周低点。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/白云; 审校 张涛)
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