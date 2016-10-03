欧元债市：西班牙10年债收益率跌至纪录新低，因政治僵局现曙光

西班牙10年期公债收益率 跌近2个基点至记录低位0.866%。相反，当日同为欧元区二线国家的意大利和葡萄牙公债收益率均上涨1-2个基点。

西班牙公债收益率的表现也好于德国10年期公债 ，后者的收益率持平在负0.12%左右。

“希望在于，我们现在或能看到西班牙组建新政府，”荷兰合作银行固定收益策略师Matthew Cairns说道。

标准普尔(S&P)周五确认西班牙BBB+的评等，展望为稳定。这也帮助提升了西班牙公债的人气，因部分银行此前强调评等展望有下调风险。

关注点也回到了欧盟面临的整体政治风险上。英国首相特雷莎梅周日表示，最晚将在明年3月底启动英国脱离欧盟的进程，令英镑兑欧元跌至三年低位。(完)

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