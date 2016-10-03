《全球汇市》英镑兑欧元触及三年低位，英国启动退欧进程期限敲定

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1235 1.1238 -0.03 +3.45 1.0860 美元/日圆 101.32 101.33 -0.01 -15.78 120.30 欧元/日圆 113.84 113.90 -0.05 -12.75 130.47 美元/瑞郎 0.9714 0.9714 +0.00 -3.03 1.0018 英镑/美元 1.2873 1.2975 -0.79 -12.65 1.4738 美元/加元 1.3104 1.3127 -0.18 -5.31 1.3839 美元/离岸人民币 6.6764 6.6728 +0.05 +1.65 6.5680 澳元/美元 0.7673 0.7654 +0.25 +5.47 0.7275 新西兰元/美元 0.7284 0.7281 +0.04 +6.73 0.6825 欧元/瑞郎 1.0914 1.0918 -0.04 +0.26 1.0886 欧元/英镑 0.8724 0.8660 +0.74 +18.42 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.5916 9.6351 -0.45 +4.59 9.1705 美元/挪威克朗 7.9535 7.9838 -0.38 -10.03 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 艾茂林/王洋/高琦/白云; 审校 王兴亚/张涛/于春红/孙茉莉)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。