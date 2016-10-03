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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 16:48 BJT

《全球汇市》英镑兑欧元触及三年低位，英国启动退欧进程期限敲定

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1235  1.1238  -0.03  +3.45  1.0860
    美元/日圆            101.32  101.33  -0.01 -15.78  120.30
    欧元/日圆         113.84  113.90  -0.05 -12.75  130.47
    美元/瑞郎            0.9714  0.9714  +0.00  -3.03  1.0018
    英镑/美元            1.2873  1.2975  -0.79 -12.65  1.4738
    美元/加元            1.3104  1.3127  -0.18  -5.31  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6764  6.6728  +0.05  +1.65  6.5680
    澳元/美元            0.7673  0.7654  +0.25  +5.47  0.7275
    新西兰元/美元        0.7284  0.7281  +0.04  +6.73  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0914  1.0918  -0.04  +0.26  1.0886
    欧元/英镑         0.8724  0.8660  +0.74 +18.42  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5916  9.6351  -0.45  +4.59  9.1705
    美元/挪威克朗        7.9535  7.9838  -0.38 -10.03  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 艾茂林/王洋/高琦/白云; 审校 王兴亚/张涛/于春红/孙茉莉)

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