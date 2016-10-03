更新版 1-台湾货币市场：季底因素消除资金偏多，拆款短票及RP利率全面下滑

* 季底因素消失资金宽松，拆款利率走跌 * 资金〞罕象〞解除，短票利率大幅下滑 * RP市场资金普遍偏多，利率明显回落 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北10月3日 - 台湾银行间拆款利率周一明显走跌。资金调度人士指出，随着9月季底因素消失，市 场资金〞罕象〞跟着解除，拆款利率下滑，但仍未回到上月初水准，今天银行间一周拆款利率大都回到0.30% 以下，银行拆借给票券公司的亦下跌到0.33%；与上周动辄0.35%起跳，利率大幅走低。 他们表示，今天提存期底且是10月的第一个交易日，因大部分银行已调好积数，市场资金一转上周〞紧〞 绷状态，利率犹如溜滑梯般下滑。 〞今天有开(做拆款)啊，对票券公司八天是0.33%，银行在0.24-0.25%。〞一位大型银行资调人员说。 他表示，因下周一放假，原拆出七天期延长为八天，今天利率虽有下滑，但还没有回到上月初(票券公司) 0.28-0.29%的水准，〞今天我钱有多，因为有些银行还钱。〞 一位中型民营银行资调人员亦称，今天钱相当好拿，利率几乎〞打回原形〞，外银一周拆出利率仅在0.19 %。 另一大型票券公司资调人员也说，今天资金比较好调到，利率明显回落，三天期拆款利率在0.28%，八天 则在0.33%。 本地时间 17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.330 31.366 台湾加权股价指数<.TWII 9,234.20 9,166.85 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.188% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.200% 0.184-0.260% --一周拆款利率区间 0.180-0.330% 0.186-0.420% --两周拆款利率区间 0.181-0.340% 0.260-0.400% **短票利率大幅下跌** 短票方面，票券商交易员表示，今天市场资金已趋于宽松，一家大型银行短票利率虽维持在0.37%较高水 准，惟市场利率已大幅走低，且普遍回到0.32-0.33%，比上周五的0.38-0.42%低了许多。 他们并称，今天市场资金状况与上周比较可谓〞两样情〞，尤其是银行体系资金普遍偏多，缺口很早就轧 平了。 〞今大大家都没有什么缺，没有什么需求，缺口很早就平了。〞一大型银行交易员说；而是否顺应市场利 率调降短票利率，则待明日新的提存期市场资金状况再做定夺。 一大型票券公司交易员也说，今天钱变多了，资调人员讲话速度也变慢了，资金〞紧〞绷气氛不再，〞今 天好多了啦，利率也下来了，上礼拜简直是惨到最高点！〞 今日30天跨季短票卖断利率明显下滑，主要承作在0.32-0.33%，少数在0.30%；上日则在0.38-0.42%，少 数成交在0.37%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.397%，区间在0.30-0.42%，成交量为62.42 亿台币；前日则在0.375%，区间在0.26-0.43%，成交量110.01亿台币。 台湾央行周一发行3,757.50亿台币定存单，与今日定期存单到期金额5,174.50亿台币相较，存单到期余额 减1,417亿台币。 本周到期央行定存单共1兆2,526亿台币，余日分别为：周二1,810.50亿、周三1,414.50亿、周四1,590.50 亿及周五2,536亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为181亿台币，累计超额准备1兆4,127亿台币、加计前期1%的超 额准备为1兆5,656亿台币。 **债券RP利率明显下滑** 债券附买回(RP)市场方面，证券商和票券商交易员均指出，今天市场资金变松了，银行、寿险和投信大都 有钱，利率亦回落至正常水准。 〞今天一切恢复正常，利率也回到正常水准。〞一大型证券商交易员说。 今天有么根士丹利(Morgan Stanley)发行25年期美元计价债券，金额共2.25亿美元。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率走跌。短天期公债RP利率主要落在0.28%，上日则在0.28-0. 32%；与银行承作的公债RP利率主要落在0.29%，上日则在0.30-0.32%；公司债附买回利率月内天期成交在0.34 %，上日则在0.35-0.36%。 大型票券商与金融机构承作利率明显下滑。今天短天期公债附买回利率区间在0.21-0.23%；上日在0.21-0 .26%，短天期公司债附买回利率主要在0.21-0.25%，上日在0.21-0.30%；与银行承作的公债及公司债RP利率主 要在0.27-0.28%，上日则在0.30-0.32%。(完) (审校)