《分析师观点》台湾9月CPI年增率0.33%低于预期，年底利率料仍维持不变

路透台北10月5日 - 台湾主计总处周三公布，9月消费者物价指数(CP I)较上年同期升0.33%，此低于市场预期。路透调查中值为年增0.60%。由 于通膨温和，分析师大多预年底央行仍将维持利率不变。 9月CPI经季调后较上月则涨0.09%；9月趸售物价指数(WPI)较上年同 期减3.95%；9月核心CPI较上年同期增0.95%。 9月 8月 CPI（较上年同期） +0.33 +0.57 路透调查（较上年同期） +0.60 +0.93 CPI（较上月，经季节调 +0.09 -0.23 整） 核心CPI（较上年同期） +0.95 +0.77 WPI（较上年同期） -3.95 -4.02R **市场评论** 台新投顾分析师王凯民： 台湾9月CPI略低于预期，因去年基期稍高。目前通膨升幅趋缓，但只 要油价维持目前的价格，第四季通膨会上来一些。我们预估，第四季通膨 压力稍大，而央行应该是会维持利率不变直到明年底才可能调高利率。 --永丰投顾分析师林南君: 9月CPI比预期的低，主要因比较基期，成衣、机票、团费拖累物价增 长所致。核心物价则表现稳定，在近期出口、景气灯号都显示经济温和成 长的状况下，预料央行第四季还会继续停止降息。 **市场反应** --本地时间9:04，台币兑美元 跌4.7分，报31.394。 --台湾加权股价指数 跌0.35%，至9,255.59点。 --指标五年期公债105/13殖利率 升1.25基点至0.5950% 。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/) --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/) **相关背景** --台湾央行9月底决议将官方利率维持不变在1.375%，中止连续四季 降息，因有助于物价与金融稳定。 --台湾官方8月最新预估今年经济成长率至1.22%(原估为成长1.06%)， 通膨率修正至1.12%(原估为成长1.09%)。(完) 参看台湾消费者物价指数新闻，请点选 参看台湾进出口数据新闻，请点选 参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (集体采写 台北记者组； 审校 杨淑祯)