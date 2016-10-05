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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 09:12 BJT

《分析师观点》台湾9月CPI年增率0.33%低于预期，年底利率料仍维持不变

路透台北10月5日 - 台湾主计总处周三公布，9月消费者物价指数(CP
I)较上年同期升0.33%，此低于市场预期。路透调查中值为年增0.60%。由
于通膨温和，分析师大多预年底央行仍将维持利率不变。

    9月CPI经季调后较上月则涨0.09%；9月趸售物价指数(WPI)较上年同
期减3.95%；9月核心CPI较上年同期增0.95%。 
                                9月                8月
 CPI（较上年同期）             +0.33              +0.57
 路透调查（较上年同期）        +0.60              +0.93
 CPI（较上月，经季节调         +0.09              -0.23
 整）                                       
 核心CPI（较上年同期）         +0.95              +0.77
 WPI（较上年同期）             -3.95             -4.02R
 
    **市场评论**
    台新投顾分析师王凯民：
    台湾9月CPI略低于预期，因去年基期稍高。目前通膨升幅趋缓，但只
要油价维持目前的价格，第四季通膨会上来一些。我们预估，第四季通膨
压力稍大，而央行应该是会维持利率不变直到明年底才可能调高利率。  
  
    
    --永丰投顾分析师林南君:    
    9月CPI比预期的低，主要因比较基期，成衣、机票、团费拖累物价增
长所致。核心物价则表现稳定，在近期出口、景气灯号都显示经济温和成
长的状况下，预料央行第四季还会继续停止降息。
  
    **市场反应**
    --本地时间9:04，台币兑美元 跌4.7分，报31.394。
    --台湾加权股价指数 跌0.35%，至9,255.59点。   
    --指标五年期公债105/13殖利率 升1.25基点至0.5950%
。
       
    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
    --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

    **相关背景**
    --台湾央行9月底决议将官方利率维持不变在1.375%，中止连续四季
降息，因有助于物价与金融稳定。 
   --台湾官方8月最新预估今年经济成长率至1.22%(原估为成长1.06%)，
通膨率修正至1.12%(原估为成长1.09%)。(完)

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 (集体采写 台北记者组； 审校 杨淑祯)

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