《汇市简讯》美元/日圆受到云区及下行趋势线压抑

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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* 美元/日圆下跌逼近6月以来的上升趋势线(目前在100.05)，之后回升
* 建议在100.95做空，预期终将跌破这条上升趋势线
* 若跌破此趋势线，100.00及2016年低点99.00将面临风险
* 102.08/103.25之间的云区对走势造成压力
* 5月以来拉出的下行趋势线目前在102.15，停止位在此趋势线上方
* 技术图表 tmsnrt.rs/2dkogh5
(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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