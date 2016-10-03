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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 17:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆受到云区及下行趋势线压抑

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* 美元/日圆下跌逼近6月以来的上升趋势线(目前在100.05)，之后回升

* 建议在100.95做空，预期终将跌破这条上升趋势线

* 若跌破此趋势线，100.00及2016年低点99.00将面临风险

* 102.08/103.25之间的云区对走势造成压力

* 5月以来拉出的下行趋势线目前在102.15，停止位在此趋势线上方

* 技术图表 tmsnrt.rs/2dkogh5

(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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