表格：外资及陆资在台股买超44.32亿台币，连两日买超共71.87亿台币

路透台北10月4日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超44.32亿台币，10月以来已是 连两个交易日买超共计71.87亿台币；上交易日为买超27.56亿台币。 三大法人今日合计买超37.71亿台币，上交易日修正后为买超29.36亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 10/4 +44.32 +37.71 10/3 +27.56 +29.36r 本月累计 +71.87 +67.07 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 9月 +24.84 -152.81r 8月 +710.34 +524.54r 7月 +1,676.85r +1,583.95r 6月 +821.35r +597.36r 5月 -739.29r -592.41r 4月 +157.56r +53.05r 3月 +1,600.65r +1,350.21r 2月 +505.58r +389.39r 1月 -594.83r -736.96r 2015 12月 -274.64 -279.57r 11月 -431.74r -564.48r 10月 +663.18r +638.75r 9月 -62.04 -142.25r 8月 -570.67 -696.15r 7月 -506.75 -733.05r 6月 -847.34r -1,035.22r 5月 +311.31 +255.91r 4月 +1,002.05r +1,087.47r 3月 -428.47 -514.17r 2月 +965.53 +924.28r 1月 +641.86 +603.80r 2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。 2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。 参看相关细节，请点选(here) 参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)