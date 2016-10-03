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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 18:07 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶在淡静交投中近收平，中国市场假期投资者兴趣淡然

TOCOM期胶上月尾段升至四个月高位170.9日圆，但此后受投资者了结获利打压下跌。

“橡胶市场本周可能在窄幅区间波动，如果日圆大幅下跌，指标期胶可能再次测试170日圆关口，”Yoshida说。

日圆兑美元 持稳于101.38日圆。

布兰特原油期货周一持稳于每桶50美元上方，受石油输出国组织(OPEC)减产计划的支撑，不过目前供给仍然高过需求，令市场承压。

新加坡期胶近月11月合约 最新报每公斤136.4美分，上涨0.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 孙茉莉/艾茂林; 审校 于春红)

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