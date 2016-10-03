更新版 1-欧洲个股：北欧联合银行称接近FSA新的资本目标，股价大涨

(新增分析师评论与股价变化)

路透斯德哥尔摩10月3日 - 北欧联合银行(Nordea) 周一称，瑞典金融监管局(FSA)的评估要求该行的资本缓冲须高于6月末的水平，但该行随后表示在达成新目标方面已经取得了重大进展。这缓解了投资者对于股息的担忧。

北欧联合银行一直受到监管机构的审视。今年早些时候一份被泄露的备忘录显示该行需要大幅提高资本水平，之后外界预期对该行的资本要求将会提升。

投资者担心，为了达到新的资本要求，该行将不得不削减股息，甚至会增发新股。

“市场预期会削减(股息)，但我认为今天的数字明显表明，他们不必削减股息，”Danske Equities的银行分析师Matti Ahokas表示。他说，北欧联合银行肯定不必增发新股。

0836GMT，北欧联合银行股价上涨3.6%，表现优于欧洲银行类股指数 。

北欧联合银行称，瑞典金融监管局原本预期该行的一级普通股本充足率要求应在9月30日之前达到17.3%。

该行称截至6月30日，一级普通股本充足率为16.8%，若包括合成式证券化(synthetic securitisation)在内则估计为17.2%。

北欧联合银行称，预计在发布第三季业绩时，已在实现资本和股息政策目标方面取得重大进展。(完)