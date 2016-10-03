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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 18:54 BJT

重发-东南亚股市：多数上扬，印尼涨幅居前而越南连二跌

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   373.40     2.75   +0.74  +12.19   332.82
    新加坡                     2870.84     1.37   +0.05   -0.41  2882.73
    泰国                      1490.94     7.73   +0.52  +15.75  1288.02
    印尼                      5463.92    99.11   +1.85  +18.96  4593.01
    菲律宾                     7677.73    48.00   +0.63  +10.44  6952.08
    越南                        683.05    -2.68   -0.39  +17.96   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍/王琛; 审校 孙茉莉/白云)

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