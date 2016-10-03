国际油市：亚洲航煤价差改善，炼厂维护料将抑制供给

路透新加坡10月3日 - 新加坡现货航煤价差周一上涨，交易员表示炼厂维护预计会抑制供给。

一位行业消息人士称，日本的东燃通用石油可能会关闭旗下和歌山炼厂日产能13.2万桶的原油蒸馏装置。

消息人士称此次维护原定在9月末至10月末之间进行，不过稍稍有所推迟。

消息人士称，该原油蒸馏装置可能会关闭一个月左右。

皇家荷兰/壳牌石油集团上周在新加坡现货窗口中买入的汽油船货数量大于以往，交易员表示这可能与其Bukom炼厂的一座原油蒸馏装置关闭维护有关。不过尚未与壳牌确认此事。

交易员表示，汽油供给充足，抑制了裂解价差。

印度Essar Oil求售11月初船期的航煤，交易员称这预计会对航煤的价差构成压力。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)出售了4万吨船期为11月13-15日的航煤给BP，价格为每桶较新加坡报价贴水1.20-1.30美元，不过未能立即确认。

托克以每桶较新加坡10月17-21日平均报价每桶贴水0.30美元的价格，向壳牌出售15万桶船期为10月18-22日的含硫500ppm柴油。

壳牌以每桶较新加坡10月18-22日平均报价每桶贴水0.25美元的价格，从托克买入15万桶船期为10月18-22日的含硫500ppm柴油。

永顺油品以每桶较新加坡10月17-21日平均报价每桶贴水0.30美元的价格，从Ocean Energy买入15万桶船期为10月18-22日的含硫500ppm柴油。

BP以每桶较新加坡10月18-24日平均报价每桶贴水0.70美元的价格，向中石油出售20万桶船期为10月19-23日的航煤。(完)

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