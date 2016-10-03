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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 19:07 BJT

全球经济：前景受到政治风险的威胁--惠誉

路透10月3日 - 评级机构惠誉表示：

* 政治风险威胁全球经济增长前景

* 由于近期英国公布的经济数据略好于预期，英国央行不大可能在年底前按照前瞻指引再次降息

* 在当前全球经济展望中已将美国2016年经济增长率预估调降至1.4%，7月时的预估为1.8%

* 中国努力稳增长的同时，出口在急剧放缓，而民间部门投资似乎有所增加

* 俄罗斯经济似乎在企稳，此前进行的压缩进口、实质薪资调整，财政紧缩导致内需在2015年大降

(完) (编译 白云; 审校 王洋)

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