全球经济：前景受到政治风险的威胁--惠誉

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透10月3日 - 评级机构惠誉表示：
* 政治风险威胁全球经济增长前景
* 由于近期英国公布的经济数据略好于预期，英国央行不大可能在年底前按照前瞻指引再次降息
* 在当前全球经济展望中已将美国2016年经济增长率预估调降至1.4%，7月时的预估为1.8%
* 中国努力稳增长的同时，出口在急剧放缓，而民间部门投资似乎有所增加
* 俄罗斯经济似乎在企稳，此前进行的压缩进口、实质薪资调整，财政紧缩导致内需在2015年大降
(完) (编译 白云; 审校 王洋)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。