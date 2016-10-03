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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 19:26 BJT

标题新闻：俄罗斯央行第一季末外储中美元资产比例降至47%，欧元占比升至39.1%，人民币占比持平于0.1%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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