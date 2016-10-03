国际油市：亚洲指标燃料油裂解价差下滑，因供应料增加

路透新加坡10月3日 - 交易商称，亚洲指标180-cst燃料油裂解价差周一走软，受供应料将增加和原油价格上涨打压。

“燃料油供应在增加，供应没有最近那么紧俏了，”新加坡的一位交易商称。

指标180-cst燃料油 裂解价差周一连续第五日下滑，跌0.22美元，每桶较迪拜原油贴水4.94美元，为9月8日以来最阔贴水。

中东供应增加，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)供应上升，以及亚洲产量水平提高，都有助于缓解近期燃料油供应紧俏的状况。

市场前景趋疲亦在180-cst燃料油和380-cst燃料油现货升水中得到反映。

180-cst燃料油现货较新加坡报价升水FO180-SIN-DIF为每吨1.16美元，较上日下滑0.31美元，为近两周最低位。

380-cst燃料油现货较新加坡报价贴水FO380-SIN-DIF位于逾六周最阔水平。

上次380-cst燃料油贴水处在更阔水平是在8月16日，当时较新加坡报价贴水为0.98美元。

行业消息人士称，普氏窗口周一有两笔现货交易达成，Coastal从兴隆买入2万吨380-cst燃料油，价格为每吨264美元，维多从摩科瑞买入2万吨180-cst燃料油，价格为较新加坡报价升水1美元。(完)

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