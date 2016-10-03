国际油市：亚洲汽油裂解价差下滑，受原油走坚和中国出口料维持高位拖累

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透新加坡10月3日 - 亚洲汽油裂解价差周一跌至三周半低位每桶7.11美元，受布兰特原油走强和中国未来出口预计会处在高位所拖累。
中国向国内炼厂发放了第四季成品油出口配额，使得2016年的总配额量达到4,600万吨，比2015年的出口量高出约80.5%。
“尽管第四季的配额量相较于前一季下降，但数量高于上年同期，”一位在新加坡的交易员说。
壳牌又从新加坡现货市场上购买了一艘5万桶的汽油船货，10月装船。
周一壳牌从Phillips 66 买入一艘船期为10月18-22日的95号汽油船货，价格为每桶59.90美元。
之前该公司曾购入大约45万桶船期介于9月28-30日的船货。
亚洲石脑油裂解价差微升至每吨36.83美元，涨幅不到0.05%。不过这一水平仍然比一周前低出39%。
印度的MRPL以离岸价(FOB)每吨较中东报价贴水约1.50美元的价格，向丸红出售3.5万吨、船期在11月10-12日的石脑油。
相比于该公司出售的10月25-27日及9月28-30日的两笔船货所获得升水0.50美元的价格，反差巨大。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
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