国际油市：亚洲汽油裂解价差下滑，受原油走坚和中国出口料维持高位拖累

路透新加坡10月3日 - 亚洲汽油裂解价差周一跌至三周半低位每桶7.11美元，受布兰特原油走强和中国未来出口预计会处在高位所拖累。

中国向国内炼厂发放了第四季成品油出口配额，使得2016年的总配额量达到4,600万吨，比2015年的出口量高出约80.5%。

“尽管第四季的配额量相较于前一季下降，但数量高于上年同期，”一位在新加坡的交易员说。

壳牌又从新加坡现货市场上购买了一艘5万桶的汽油船货，10月装船。

周一壳牌从Phillips 66 买入一艘船期为10月18-22日的95号汽油船货，价格为每桶59.90美元。

之前该公司曾购入大约45万桶船期介于9月28-30日的船货。

亚洲石脑油裂解价差微升至每吨36.83美元，涨幅不到0.05%。不过这一水平仍然比一周前低出39%。

印度的MRPL以离岸价(FOB)每吨较中东报价贴水约1.50美元的价格，向丸红出售3.5万吨、船期在11月10-12日的石脑油。

相比于该公司出售的10月25-27日及9月28-30日的两笔船货所获得升水0.50美元的价格，反差巨大。(完)

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