欧元债市：西班牙10年期公债收益率触及纪录低位，因政治僵局有望结束

* 西班牙10年债收益率触及纪录低位

* 西班牙政治僵局可望结束

* 市场焦点转向意大利和葡萄牙面临的风险

路透伦敦10月3日 - 西班牙10年期公债收益率(殖利率)周一触及纪录低点，债券表现优于大部份其他欧元区公债，因西班牙社会党党魁周末辞职的消息，引发市场寄望这将为组建新政府铺路。

西班牙社会党党魁Pedro Sanchez周六在党内投票表决中落败后辞职，这可能有利于西班牙组建新政府，结束九个月的政治僵局。

Sanchez先前持续与代理首相拉霍伊所属的人民党对峙，令两次大选后组建政府的努力一再受挫。

西班牙宪法容许政党在10月底前再尝试组建新政府，如果不成功，12月将举行第三次大选。

西班牙10年期公债收益率 盘中下跌接近2个基点，至纪录低位0.865%，之后反弹至0.91%，因意大利和葡萄牙公债价格承压。

意大利10年期公债IT10YT-TWEB收益率日内上涨5个基点，至1.25%，葡萄牙公债 收益率上升4个基点，至3.39%。

德国10年期公债 收益率升2个基点，至负0.10%，德国公众假期令交投清淡。

标准普尔(S&P)周五确认西班牙BBB+的评等，展望为稳定。这也帮助提升了西班牙公债的人气，因部分银行此前强调评等展望有下调风险。

穆迪将于周五评估意大利Baa2评等。德国商业银行称，意大利评级的稳定展望将面临风险。