韩国数据：9月外汇储备升至3,777.7亿美元，再创纪录高位

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月6日 - 韩国央行周四公布，韩国9月底外汇储备上升至纪录高位3,777.7亿美元，高于8月的3,754.6亿美元
8月底外汇储备也触及纪录高位。
韩国央行称，9月外汇储备较上月增加23.1亿美元，主要因外币投资带来回报。
韩国央行数据显示，截至9月底，外汇存款较上月增加44亿美元至259亿美元，以证券形式持有的外汇储备减少21.1亿美元至3,426.9亿美元。
韩国央行称，截止9月底，其外汇储备规模在全球位列第七。
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：
9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
377.77 375.46 371.38 369.89 370.90 372.48 369.84 365.76(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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