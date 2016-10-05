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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 05:10 BJT

韩国数据：9月外汇储备升至3,777.7亿美元，再创纪录高位

路透首尔10月6日 - 韩国央行周四公布，韩国9月底外汇储备上升至纪录高位3,777.7亿美元，高于8月的3,754.6亿美元

8月底外汇储备也触及纪录高位。

韩国央行称，9月外汇储备较上月增加23.1亿美元，主要因外币投资带来回报。

韩国央行数据显示，截至9月底，外汇存款较上月增加44亿美元至259亿美元，以证券形式持有的外汇储备减少21.1亿美元至3,426.9亿美元。

韩国央行称，截止9月底，其外汇储备规模在全球位列第七。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

377.77 375.46 371.38 369.89 370.90 372.48 369.84 365.76(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)

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