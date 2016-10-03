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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 03:25 BJT

纽约期市：咖啡期货下跌，对冲越南新一季收成拖累罗布斯塔咖啡走低

路透纽约/伦敦10月3日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周一下跌，供应
充足和技术面疲弱令阿拉比卡咖啡期货承压，越南新种植季伊始，交易商
进行又一轮对冲，拖累罗布斯塔咖啡期货下跌。
    
    原糖连续第三日下跌，延续上周从逾四年高位下跌的势头。可可上升
，和汤森路透核心商品指数走势一致。
    
    12月阿拉比卡咖啡期货 收跌4美分，或2.6%，报每磅1.4755美
元。11月罗布斯塔咖啡期货 收跌27美元，或1.4%，报每吨1,977美
元。
    
    “我认为，开始出现对冲越南新一季产量的交易，市场因此承压，”
一欧洲交易员称。

    越南2016/2017作物季本周开始，收割从10月底开始，收割高峰将在1
2月，较平常延迟大约两周。

    越南咖啡和可可协会预计，2016/2017年产量将下跌20-25%，因为干
旱。
       
    3月原糖期货 收跌0.33美分，或1.4%，报每磅22.67美分。
    
    周五稍晚数据显示，投机者持有的原糖净多头头寸连续第二周触及纪
录高位，交易员将周一市场下跌归因于基金获利了结。
        
    12月白糖期货 收跌8.90美元，或1.5%，报每吨588.30美元，
从上周触及的四年峰值619美元回落。
           
    3月伦敦可可期货 收涨30英镑，或1.4%，报每吨2,194英镑。 
    纽约12月可可期货 收高32美元，或1.2%，报每吨2,793美元。(
完)    
    
      
      
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 (编译 利棣儿；审校 母红)

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