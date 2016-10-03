纽约期市：咖啡期货下跌，对冲越南新一季收成拖累罗布斯塔咖啡走低

路透纽约/伦敦10月3日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周一下跌，供应 充足和技术面疲弱令阿拉比卡咖啡期货承压，越南新种植季伊始，交易商 进行又一轮对冲，拖累罗布斯塔咖啡期货下跌。 原糖连续第三日下跌，延续上周从逾四年高位下跌的势头。可可上升 ，和汤森路透核心商品指数走势一致。 12月阿拉比卡咖啡期货 收跌4美分，或2.6%，报每磅1.4755美 元。11月罗布斯塔咖啡期货 收跌27美元，或1.4%，报每吨1,977美 元。 “我认为，开始出现对冲越南新一季产量的交易，市场因此承压，” 一欧洲交易员称。 越南2016/2017作物季本周开始，收割从10月底开始，收割高峰将在1 2月，较平常延迟大约两周。 越南咖啡和可可协会预计，2016/2017年产量将下跌20-25%，因为干 旱。 3月原糖期货 收跌0.33美分，或1.4%，报每磅22.67美分。 周五稍晚数据显示，投机者持有的原糖净多头头寸连续第二周触及纪 录高位，交易员将周一市场下跌归因于基金获利了结。 12月白糖期货 收跌8.90美元，或1.5%，报每吨588.30美元， 从上周触及的四年峰值619美元回落。 3月伦敦可可期货 收涨30英镑，或1.4%，报每吨2,194英镑。 纽约12月可可期货 收高32美元，或1.2%，报每吨2,793美元。( 完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)