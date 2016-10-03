新西兰经济：第三季企业信心上升--NZIER

路透惠灵顿10月4日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第 三季上升，但通胀压力仍然偏低。 新西兰经济研究所(NZIER)的季度企业观点调查(QSBO)显示，净26%的 受访企业预期，总体业务状况将会改善，上一季度为净19%的受访企业预 期总体业务状况将会改善。 该调查的产能利用率指标从之前一季的92.9%降至92.5%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)