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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 05:09 BJT

新西兰经济：第三季企业信心上升--NZIER

路透惠灵顿10月4日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第
三季上升，但通胀压力仍然偏低。
    
    新西兰经济研究所(NZIER)的季度企业观点调查(QSBO)显示，净26%的
受访企业预期，总体业务状况将会改善，上一季度为净19%的受访企业预
期总体业务状况将会改善。
        
    该调查的产能利用率指标从之前一季的92.9%降至92.5%。(完)
  

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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