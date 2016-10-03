修正-更新版1-《全球汇市》英镑跌至近31年低位，美元受美国数据提振走坚

(更正：补上第五段英国首相名字中的漏字) * 英国首相称明年3月底之前启动脱欧程序 * 好于预期的美国制造业数据提振美元 * 哥伦比亚披索兑美元下跌，因选民拒绝和平协议 路透纽约10月3日 - 英镑兑美元周一跌至接近31年低位，兑欧元降至三年低点，此前英国设定最晚在明年 3月启动英国退欧程序的时限。 美元兑一篮子货币上涨，因一份民间报告显示，9月美国制造业活动返回扩张区域。 在新兴市场货币方面，哥伦比亚披索兑美元下跌最多3%，周日哥伦比亚民众投票否决政府和哥伦比亚革命 武装部队达成的和平协议，令人担忧哥伦比亚的信贷评级和该国进行税务改革的能力。 英国方面，首相特雷莎梅在保守党年度大会上称，她决心推进英国退欧进程，并争取达成“有利的协议” 。她的讲话令保守党内部对脱欧进程可能被推迟的担忧得到缓解。 “特雷莎梅的讲话令市场意外，一些人原本以为英国退欧将不会发生，”道明证券资深外汇策略师Mazen Issa说。 第三季英镑创下1984年以来最长季度跌势。 英镑兑美元 盘中大跌超过1%至1.2818美元的低位，一度离7月初触及的31年低位不到0.5美分。英 镑在纽约尾盘缩减跌幅，最新下挫0.9%，报1.2863美元。 英镑兑欧元 下跌0.7%，至0.8718英镑，盘中触及2013年8月来最低0.8748英镑。 **美元反弹** 美元微幅上涨，市场交投疏落，因一些欧洲和亚洲市场因假期休市。 美元指数升0.25%，至95.701。此前美国供应管理协会(ISM)表示，9月美国制造业PMI指数为51.5，高于8 月的49.4，且高于路透访查分析师预期的50.5。 读数高于50显示制造业扩张。 尽管制造业数据令人鼓舞，但不足以加强对美国经济提速的预期。 “数据没有对美元带来强有力的提振，”道明证券的Issa说。 哥伦比亚披索兑美元跌至两周最低，周日哥伦比亚公投反对政府和哥伦比亚革命武装部队达成的和平协议 。 哥伦比亚政府和哥伦比亚革命武装部队可否重新协商达成协议，将取决于后者是否接纳对其更严厉的制裁 。 哥伦比亚披索兑美元 最新下挫1.7%，报2,931披索，周日令人意外的公投结果，令人担心该国信贷 评级将被下调。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1209 1.1238 -0.26 +3.21 1.0860 美元/日圆 101.61 101.33 +0.28 -15.54 120.30 欧元/日圆 113.92 113.90 +0.02 -12.68 130.47 美元/瑞郎 0.9733 0.9714 +0.20 -2.84 1.0018 英镑/美元 1.2841 1.2975 -1.03 -12.87 1.4738 美元/加元 1.3117 1.3127 -0.08 -5.22 1.3839 美元/离岸人民币 6.6771 6.6728 +0.06 +1.66 6.5680 澳元/美元 0.7670 0.7654 +0.21 +5.43 0.7275 欧元/瑞郎 1.0912 1.0918 -0.05 +0.24 1.0886 欧元/英镑 0.8725 0.8660 +0.75 +18.43 0.7367 新西兰元/美元 0.7274 0.7281 -0.10 +6.58 0.6825 美元/挪威克朗 7.9801 7.9838 -0.05 -9.73 8.8398 欧元/挪威克朗 8.9455 8.9675 -0.25 -6.83 9.6011 美元/瑞典克朗 8.5643 8.5717 -0.09 +1.39 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.6013 9.6351 -0.35 +4.70 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 利棣儿/张荻；审校 母红/龚芳)