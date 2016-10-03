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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         105.38    -0.41    -0.39   3370637
    京东                26.11    +0.02    +0.08   9293766
    新浪              76.45    +2.62    +3.55   1499081
    搜狐              43.79    -0.46    -1.04    140989
    网易             244.86    +4.08    +1.69    647198
    百度             183.54    +1.47    +0.81   1742856
    
    台湾
    台湾积体电路       30.72    +0.13    +0.42   1108442
    联电                1.84    -0.01    -0.54     69800
    日月光              5.99    +0.08    +1.35    116561
    硅品精密           7.44    +0.04    +0.54    353387
    和信超媒体         2.45    -0.02    -0.91      1661
    友达                3.82    +0.17    +4.66     85512
    中华电信           35.24    +0.21    +0.60     78856
    台湾国际航电      48.24    +0.13    +0.27   1052215
    
    香港
    中国移动           62.05    +0.53    +0.86    210720
    中国联通           12.19    +0.01    +0.08     83587
    中国电信           51.25    +0.21    +0.41      2900
    中芯国际            5.58    +0.01    +0.18     13865
    电讯盈科         6.25    +0.09    +1.46      3298
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张荻； 审校 龚芳)

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