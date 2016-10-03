日韩经济指标预测--10月4日-10月11日****

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月3日当周 10月3日(一) 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 8月 -- 盈余83.2 10月4日(二) 0500 日本消费者信心指数 9月 -- 42.0 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.4% 10月5日(三) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,754.6 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,786 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,117 10月6日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,561 10月7日(五) 0000 日本加班工资 8月 -- -1.8% 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -- +0.7 领先指标(较前月) -- -0.7 10月10日当周 10月10日(一) 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 8月 -- 盈余19,382 10月11日(二) 2300 韩国失业率 9月 -- 3.8% 2350 日本机械订单(较前月) 8月 -- +4.9% (较上年同期) -- +5.2% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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