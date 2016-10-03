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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 06:37 BJT

****澳新经济指标预测--10月4日-10月11日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值
    
    10月3日当周
       
    10月4日(二) 
    0030 澳洲建筑许可                             8月        -7.0%        +11.3%
             民间住宅建筑许可                                  --          -0.5%
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                      9月          --          -5.0%
                网络招聘广告                                   --          +1.8%
    0330 澳洲央行利率决定                        10月         1.5%          1.5%
    2230 澳洲AIG服务业指数                        9月          --           45.0
    
    10月5日(三)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                     8月        +0.2%          持平
   
    
    10月6日(四)
    0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元)           8月       逆差23      逆差24.1
                       进口                                    --           持平
                       出口                                    --          +3.0%
    2230 澳洲AIG建筑业指数                        9月          --           46.6
    
    10月7日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月10日当周
    
    10月10日(一)
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)             9月          --          -0.4%
                             (较上年同期)                      --          +3.7%
    
    10月11日(二)
    0030 澳洲NAB企业现况指数                      9月          --            正7
                企业信心指数                                   --            正6
    0030 澳洲房屋融资                             8月          --          -4.2%
             投资性房屋融资                                    --          +0.5%
    
    10月11-12日
    2330 澳洲消费者信心指数                      10月          --          +0.3%
   (完)

  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (编译 徐文焰；审校 张荻)

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