澳新经济指标预测--10月4日-10月11日****

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月3日当周 10月4日(二) 0030 澳洲建筑许可 8月 -7.0% +11.3% 民间住宅建筑许可 -- -0.5% 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -- -5.0% 网络招聘广告 -- +1.8% 0330 澳洲央行利率决定 10月 1.5% 1.5% 2230 澳洲AIG服务业指数 9月 -- 45.0 10月5日(三) 0030 澳洲零售销售(较前月) 8月 +0.2% 持平 10月6日(四) 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差23 逆差24.1 进口 -- 持平 出口 -- +3.0% 2230 澳洲AIG建筑业指数 9月 -- 46.6 10月7日(五) 暂无重要经济数据公布。 10月10日当周 10月10日(一) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- -0.4% (较上年同期) -- +3.7% 10月11日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 9月 -- 正7 企业信心指数 -- 正6 0030 澳洲房屋融资 8月 -- -4.2% 投资性房屋融资 -- +0.5% 10月11-12日 2330 澳洲消费者信心指数 10月 -- +0.3% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。