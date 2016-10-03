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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 07:21 BJT

表格：韩国8月经季调经常帐盈余降至57.9亿美元

路透首尔10月4日 - 以下为韩国经常帐初值数据(经季节调整，单位
百万美元)：
      
                    8月         *7月
    经常帐         5,793.0     8,289.4
    商品帐         7,882.3    10,966.5
    服务帐        -1,039.9    -1,637.0
    
    注：*为修正值
    消息来源：韩国央行 (完)
  
 (编译 徐文焰；审校 张荻)

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