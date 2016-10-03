金砖国家：10月3日股汇市收盘纵览

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透10月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月3日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.9%，报911.61点。
中国股市：休市
中国汇市：休市
香港股市：恒指收高逾1%，银河娱乐与东亚银行领涨
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巴西股市：收高，因交易商押注在周日的地方自治选举后，特梅尔总统推动财政措施在国会获得通过会比较容易。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.87%，报59,461.228点 。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2044/57，上日收报3.2504/17。
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南非股市：受金矿股打压下跌。指标Top-40指数 收盘下跌0.7%，报45,107.14点；大盘综合指数 收盘下跌0.56%，报51,658.99点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因风险意愿增强
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印度股市：涨逾1%创近一个月来最大升幅，对于央行料降息的预期提振银行股；Maruti Suzuki 等汽车股亦上涨，此前公布强劲的月度销售。BSE指数 收盘上涨1.35%，报28,243.29点；NSE指数 收盘上涨1.47%，报8,738.1点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.585/66.595，上日收报66.61/66.62。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.39%，报1,004.69点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.53%，报519.83点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.82%，报62.29；卢布兑欧元 升值1.27%，报69.773。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。