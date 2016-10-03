金砖国家：10月3日股汇市收盘纵览

路透10月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月3日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.9%，报911.61点。

中国股市：休市

中国汇市：休市

香港股市：恒指收高逾1%，银河娱乐与东亚银行领涨

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巴西股市：收高，因交易商押注在周日的地方自治选举后，特梅尔总统推动财政措施在国会获得通过会比较容易。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.87%，报59,461.228点 。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2044/57，上日收报3.2504/17。

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南非股市：受金矿股打压下跌。指标Top-40指数 收盘下跌0.7%，报45,107.14点；大盘综合指数 收盘下跌0.56%，报51,658.99点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因风险意愿增强

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印度股市：涨逾1%创近一个月来最大升幅，对于央行料降息的预期提振银行股；Maruti Suzuki 等汽车股亦上涨，此前公布强劲的月度销售。BSE指数 收盘上涨1.35%，报28,243.29点；NSE指数 收盘上涨1.47%，报8,738.1点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.585/66.595，上日收报66.61/66.62。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.39%，报1,004.69点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.53%，报519.83点。