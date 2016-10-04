主要国家经济指标预测--10月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月5日(三) 0030 澳洲零售销售(较前月) 8月 +0.2% 持平 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 9月 51.9 52.3 0750 法国Markit服务业PMI 9月 54.1 54.1 综合PMI 53.3 53.3 0755 德国Markit服务业PMI 9月 50.6 50.6 综合PMI 52.7 52.7 0800 欧元区Markit服务业PMI 9月终值 52.1 52.1 综合PMI 52.6 52.6 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 52.0 52.9 0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -0.3% +1.1% (较上年同期) +1.5% +2.9% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 527.1 抵押贷款再融资指数 -- 2,273.2 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 9月 增加16.6 增加17.7 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 逆差26 逆差24.9 出口(亿加元) -- 427 进口(亿加元) -- 451.9 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差393 逆差395 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 51.9 综合PMI -- 52.0 1400 美国工厂订单(较前月) 8月 -0.1% +1.9% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.2% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 8月修正值 -- 持平 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.4% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.6% 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 53.0 51.4 企业活动分项指数 52.1 51.8 就业分项指数 -- 50.7 新订单分项指数 -- 51.4 投入物价分项指数 -- 51.8 2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,754.6 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,786 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,117 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月4日(二) 0030 澳洲建筑许可 8月 -1.8% -7.0% 民间住宅建筑许可 -1.3% -- 0030 澳洲ANZ整体招聘广告(较前月) 9月 -0.3% -- 0330 澳洲央行利率决定 10月 1.5% 1.5% 0500 日本消费者信心指数 9月 43.0 -- 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 9月 52.3 49.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.2% -0.1% (较上年同期) -2.1% -2.1% 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 9月 719.7 -- 2230 澳洲AIG服务业指数 9月 48.9 -- 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.6% +0.2% (较上年同期) +1.2% +0.8% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪/白云 审校 汪红英)