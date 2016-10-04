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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--10月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值        前值

    10月5日(三)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                          8月      +0.2%         持平
    0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   9月       51.9         52.3
    0750 法国Markit服务业PMI                           9月       54.1         54.1
                   综合PMI                                       53.3         53.3
    0755 德国Markit服务业PMI                           9月       50.6         50.6
                   综合PMI                                       52.7         52.7
    0800 欧元区Markit服务业PMI                      9月终值      52.1         52.1
                     综合PMI                                     52.6         52.6
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                      9月       52.0         52.9
    0900 欧元区零售销售(较前月)                        8月      -0.3%        +1.1%
                      (较上年同期)                              +1.5%        +2.9%
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                       前周       --         527.1
                抵押贷款再融资指数                                --       2,273.2
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                 9月   增加16.6     增加17.7
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                        8月     逆差26     逆差24.9
               出口(亿加元)                                       --           427 
               进口(亿加元)                                       --         451.9 
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                      8月    逆差393      逆差395
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)        9月终值       --          51.9
                   综合PMI                                        --          52.0
    1400 美国工厂订单(较前月)                          8月      -0.1%        +1.9%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --         +0.2%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)           8月修正值       --          持平
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --         -0.4%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --         -1.0%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --         +0.6%
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数             9月       53.0         51.4
                              企业活动分项指数                   52.1         51.8
                                  就业分项指数                    --          50.7
                                新订单分项指数                    --          51.4
                              投入物价分项指数                    --          51.8  
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          9月        --       3,754.6
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周        --    买超11,786
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --     卖超2,117
   
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值        预估值
    
    10月4日(二) 
    0030 澳洲建筑许可                                  8月       -1.8%        -7.0%
             民间住宅建筑许可                                    -1.3%          -- 
    0030 澳洲ANZ整体招聘广告(较前月)                   9月       -0.3%          -- 
    0330 澳洲央行利率决定                             10月        1.5%         1.5% 
    0500 日本消费者信心指数                            9月        43.0          -- 
    0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)      9月        52.3         49.0 
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)             8月       -0.2%        -0.1% 
                              (较上年同期)                       -2.1%        -2.1% 
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数        9月       719.7          -- 
    2230 澳洲AIG服务业指数                             9月        48.9          -- 
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               9月       +0.6%        +0.2%
                               (较上年同期)                      +1.2%        +0.8%
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪/白云 审校 汪红英)

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