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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 08:18 BJT

《香港报摘》--经济日报10月4日

**头版头条**

--新盘市场爆发新一轮抢客战，三个中细价楼盘共涉逾千伙单位均计划本月中推出发售。

**其他**

--证监会上月批出21张资产管理牌照（俗称9号牌）予持牌法团，为今年单月计最高纪录。

--银河娱乐 副主席吕耀东透露，旗下赌场在黄金周假期营运表现不俗，酒店入住率理想，人流及消费均优于预期。

--会计师行罗兵咸永道指出，虽然投资者对环球及本地经济前景仍审慎，不过美国加息及英国脱欧等不明朗因素已逐步减退，故该行对本季的新股市场表现具有信心。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)

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