《香港报摘》--经济日报10月4日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
**头版头条**
--新盘市场爆发新一轮抢客战，三个中细价楼盘共涉逾千伙单位均计划本月中推出发售。
**其他**
--证监会上月批出21张资产管理牌照（俗称9号牌）予持牌法团，为今年单月计最高纪录。
--银河娱乐 副主席吕耀东透露，旗下赌场在黄金周假期营运表现不俗，酒店入住率理想，人流及消费均优于预期。
--会计师行罗兵咸永道指出，虽然投资者对环球及本地经济前景仍审慎，不过美国加息及英国脱欧等不明朗因素已逐步减退，故该行对本季的新股市场表现具有信心。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。