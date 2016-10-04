《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月4日

*工商时报：

--经济部长李世光昨日表示，有关台化 彰化厂展延申请遭县府驳回，被迫关厂一事，事实上，台化已符合最新最严格的排放标准，行政院跨部会平台已和彰化县政府及台化协商。

--台湾银行海外布局转向，上海子行的申设将暂缓。据透露，由于子行的成本更高，且所要求的资讯系统配备更严格，人力需求也更高，因此台湾金控暨台银董事长吕桔诚在审视台银的上海子行申设计画，并且听取内部幕僚人员的最新简报状况后，决定暂缓。

--劳工休假问题引发社会纷扰，总统蔡英文表示，休假必须统一，并增加配套，让刚进职场的劳工也能享有特休假，〞一例一休〞推动方向不变，但名称要改为落实周休二日，劳基法修正案须在年底前完成三读。

*经济日报：

--蔡英文总统针对年金改革，为呼应社会对改革的期待，只要有足够共识、且立即可做的部分，行政、立法部门应该不待国是会议，迳行改革，例如〞党职并公职〞及〞18趴优存〞问题。

--经济部投资处昨日举行〞2016年全球招商论坛〞，共吸引66家外商表达投资意愿，未来三年投资金额达1,660亿台币。其中，在新政府全力促销五大创新产业带动下，有六成的资金流入五大创新产业。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。