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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 08:27 BJT

《香港报摘》--信报10月4日

**头版头条**

--英国首相文翠珊（Theresa May）前天交出脱欧时间表，最迟明年3月底启动谈判程序，而且可能采取“硬脱欧”（hard Brexit）彻底脱离欧洲单一市场，拖累英镑昨天兑港元失守10算，并濒临插穿31年新低。

**其他**

--分析指出，由于中国恒大 属红筹股，而且资产规模庞大，若要私有化并重组为在岸公司架构回A股上市，涉及巨额补税，令恒大难以私有化，故选择以分拆旗下主业借壳上A股。

--滙丰银行上月再度在现楼及楼花按揭称冠，市占率进一步抛离第二位的中银香港 ，惟首9个月累积的现楼按揭登记仍以中银香港暂时领先。

--丽新发展 宣布斥约1.14亿港元收购意大利造船集团Fincantieri旗下经营游艇业务公司Camper & Nicholsons International SA的49.96%股份，若所有期权均获行使，丽新发展最终将持有目标公司99.92%股份。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)

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