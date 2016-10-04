《香港报摘》--信报10月4日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
**头版头条**
--英国首相文翠珊（Theresa May）前天交出脱欧时间表，最迟明年3月底启动谈判程序，而且可能采取“硬脱欧”（hard Brexit）彻底脱离欧洲单一市场，拖累英镑昨天兑港元失守10算，并濒临插穿31年新低。
**其他**
--分析指出，由于中国恒大 属红筹股，而且资产规模庞大，若要私有化并重组为在岸公司架构回A股上市，涉及巨额补税，令恒大难以私有化，故选择以分拆旗下主业借壳上A股。
--滙丰银行上月再度在现楼及楼花按揭称冠，市占率进一步抛离第二位的中银香港 ，惟首9个月累积的现楼按揭登记仍以中银香港暂时领先。
--丽新发展 宣布斥约1.14亿港元收购意大利造船集团Fincantieri旗下经营游艇业务公司Camper & Nicholsons International SA的49.96%股份，若所有期权均获行使，丽新发展最终将持有目标公司99.92%股份。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。