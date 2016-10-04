意大利金融：政府竭力推进陷入停滞的四家小银行出售进程

路透罗马10月3日 - 意大利经济部长帕多安周一与该国资深银行人士和央行总裁会面，试图推进对去年11月接受救助的四家小型银行的出售进程。

就在几天前，出售这些银行的截止日期被第二次延后。如果不能在去年11月接受救助后的两年内出售这四家银行，意大利可能会迫于欧洲今年将开始实施的严厉规定，而关闭这些银行。

这四家银行分别为Banca Marche、Popolare Etruria、CariFerrara和CariChieti。出售这四家银行已成为意大利政府的又一烦恼。该国政府已经因难以解决该国第三大银行--意大利西雅那银行(Banca MPS)的问题 而焦头烂额。

帕多安周一召集了与Intesa Sanpaolo 、裕信银行 、UBI 和意大利央行总裁维斯科的会议。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)