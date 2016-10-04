《汇市简讯》美元兑日圆受追捧，因美日两国利差扩大

0014GMT

* 美元/日圆受追捧，因美国和日本之间的利差扩大

* 美元/日圆料将走扬，今早迄今在101.57至101.99

* 在102.00上方有停止单，日本出口商一路可能会卖出，但规模不会太大

＊ 在该区域有一些期权到期，执行价在102.00-10，规模为5.75亿美元，在100.00日圆则有16亿美元期权到期(完)

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