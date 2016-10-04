《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月4日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
10月4日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一 收市价的比较.(1美元=7.7552港元 ) 美股道琼工业指数 周一收低54.3点，或0.3%，报18,253.85点 。第四季开局疲弱，大型银行股延续近期跌势。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 价 量 普通股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 <0883.HK 126.670 0.14 23082 9.823 > 中国铝业 <2600.HK 9.210 0.11 1527 2.857 > 中国移动 <0941.HK 62.050 0.86 210720 96.241 > 中国人寿 <2628.HK 13.070 -0.08 78469 20.272 > 中石油 <0857.HK 66.460 -0.51 25392 5.154 > 中石化 <0386.HK 73.860 0.01 18459 5.728 > 汇丰控股 <0005.HK 37.620 0.03 2585471 58.349 > 中电信 <0728.HK 51.250 0.41 2900 3.974 > 中国联通 <0762.HK 12.190 0.08 83587 9.453 > 兖州煤业 <1171.HK 6.810 0.44 2970 5.281 > 华能国际 <0902.HK 25.170 0.24 8978 4.880 > 南方航空 <1055.HK 28.870 2.56 8010 4.478 > 东方航空 <0670.HK 23.730 2.42 1532 3.681 > 中芯国际 <0981.HK 5.580 0.18 13865 0.865 > （完）
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。