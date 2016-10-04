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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 08:25 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月4日

10月4日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一
收市价的比较.(1美元=7.7552港元 )
    
    美股道琼工业指数 周一收低54.3点，或0.3%，报18,253.85点
。第四季开局疲弱，大型银行股延续近期跌势。 
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股
                               价                量        普通股
                               （美元   （%）              (港元)
                               ）                          
 中海油    <0883.HK            126.670  0.14     23082     9.823
           >                                               
 中国铝业  <2600.HK            9.210    0.11     1527      2.857
           >                                               
 中国移动  <0941.HK            62.050   0.86     210720    96.241
           >                                               
 中国人寿  <2628.HK            13.070   -0.08    78469     20.272
           >                                               
 中石油    <0857.HK            66.460   -0.51    25392     5.154
           >                                               
 中石化    <0386.HK            73.860   0.01     18459     5.728
           >                                               
 汇丰控股  <0005.HK            37.620   0.03     2585471   58.349
           >                                               
 中电信    <0728.HK            51.250   0.41     2900      3.974
           >                                               
 中国联通  <0762.HK            12.190   0.08     83587     9.453
           >                                               
 兖州煤业  <1171.HK            6.810    0.44     2970      5.281
           >                                               
 华能国际  <0902.HK            25.170   0.24     8978      4.880
           >                                               
 南方航空  <1055.HK            28.870   2.56     8010      4.478
           >                                               
 东方航空  <0670.HK            23.730   2.42     1532      3.681
           >                                               
 中芯国际  <0981.HK            5.580    0.18     13865     0.865
           >                                               
 
    （完）

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