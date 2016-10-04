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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 08:45 BJT

《全球汇市》美国数据带动美元/日圆上涨，英国退欧疑虑打击英镑

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1205  1.1209  -0.04  +3.18  1.0860
    美元/日圆            101.95  101.61  +0.33 -15.25  120.30
    欧元/日圆         114.25  113.92  +0.29 -12.43  130.47
    美元/瑞郎            0.9740  0.9733  +0.07  -2.78  1.0018
    英镑/美元            1.2849  1.2841  +0.06 -12.82  1.4738
    美元/加元            1.3114  1.3117  -0.02  -5.24  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6780  6.6771  +0.01  +1.67  6.5680
    澳元/美元            0.7680  0.7670  +0.13  +5.57  0.7275
    新西兰元/美元        0.7286  0.7274  +0.16  +6.75  0.6825
    澳元/日圆         78.300  77.970  +0.42 -10.64  87.620
    新西兰元/日圆     74.320  73.900  +0.57  -9.34  81.980
    英镑/日圆         131.01  130.47  +0.41 -26.07  177.22
    澳元/新西兰元     1.0536  1.0539  -0.03  -1.20  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张明钧/汪红英/徐文焰；审校 龚芳/张荻/李爽)

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