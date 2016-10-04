《全球汇市》美国数据带动美元/日圆上涨，英国退欧疑虑打击英镑

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1205 1.1209 -0.04 +3.18 1.0860 美元/日圆 101.95 101.61 +0.33 -15.25 120.30 欧元/日圆 114.25 113.92 +0.29 -12.43 130.47 美元/瑞郎 0.9740 0.9733 +0.07 -2.78 1.0018 英镑/美元 1.2849 1.2841 +0.06 -12.82 1.4738 美元/加元 1.3114 1.3117 -0.02 -5.24 1.3839 美元/离岸人民币 6.6780 6.6771 +0.01 +1.67 6.5680 澳元/美元 0.7680 0.7670 +0.13 +5.57 0.7275 新西兰元/美元 0.7286 0.7274 +0.16 +6.75 0.6825 澳元/日圆 78.300 77.970 +0.42 -10.64 87.620 新西兰元/日圆 74.320 73.900 +0.57 -9.34 81.980 英镑/日圆 131.01 130.47 +0.41 -26.07 177.22 澳元/新西兰元 1.0536 1.0539 -0.03 -1.20 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张明钧/汪红英/徐文焰；审校 龚芳/张荻/李爽)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。