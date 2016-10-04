《香港报摘》--其他报纸重要消息10月4日

**明报**

--中国恒大 合约销售额早已抛离中国海外 ，今年首三季甚至超越内房龙头万科 ，惟估值却远不及两者，若以公告承诺的恒大地产2017年度净利润243亿元人民币计，A股市值可跃升至2,430亿至3,450亿元。

--花旗香港公布最低1.5厘年利率的税贷优惠，息率较去年大幅降低；业内人士表示，今年银行“水浸”，继斗减按揭息率后，估计今年税贷年息将平均较去年低20至30点子。

**星岛日报**

--房委会最新提供的资料显示，2020/21年度的公营房屋供应或会“无以为继”，因该年度仅得一万一千四百个单位落成，居屋供应更急降至三千六百个，两者均仅及近年订下建屋目标约一半。

--港股9月延续8月份升势，强积金回报续向好，首9个月整体强积金累计升逾5%。

**苹果日报**

--据澳门旅游局数据显示，黄金周首两日整体内地访澳旅客人数，按年减少10.2%，至29.39万人次。

--翻新工程承建商IBI Group 已获7间券商累计借出58.02亿港元孖展（保证金融资），相对该股公开发售集资额仅900万港元，招股第三日已超购643倍，有可能取得今年“超购王”三甲位置。

**东方日报**

--利丰发展（中国）董事兼集团华南首席代表雷瑞强在德国出席贸易发展局活动时指出，香港航运难扭转劣势，认为政府适宜制订全面物流业发展蓝图。不过，马士基（Maersk） 认为，香港在一带一路规划中具独特优势，预期货运代理继续有增长空间。

--航标控股 指公司的控股股东及主席肖智勇正就可能出售股份事项进行协商，董事会亦确认，在福建省漳州市政府的支持及协助下，公司正与漳州市九龙江集团及漳州投资集团等漳州四家国企集团洽谈股权投资事宜。

**文汇报**

--经络按揭转介最新资料显示，9月现楼按揭注册录得5,988宗，按月回落6%，已连续60个月不足1万宗。相反，楼花按揭9月急升85%至535宗。

--富力地产 宣布，9月合约销售总金额约85.5亿元人民币，销售面积达约51.61万平方米，分别按月上升50%和39%，按年则分别上升84%和16%。（完）

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