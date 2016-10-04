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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 08:57 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元对澳洲数据反应冷淡，等候澳洲央行利率决议

0039GMT

* 澳元/美元徘徊在约0.7680，澳元对澳洲数据反应冷淡

* 8月建筑许可较前月下滑1.8%，优于预期的减少7%

* 9月整体招聘广告较前月小幅下滑0.3%--ANZ

* 澳洲央行决议将在0330GMT时公布

* 外界预期澳洲央行将按兵不动，声明稿内容料仍相同

* 澳元兑美元因澳元/日圆买需而持坚，下道阻力位在9月29日高位0.7711

(完)

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