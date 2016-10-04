更新版 1-日本经济：企业预期未来一年消费者物价上涨0.6%--央行短观

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
在三个月前，企业预计未来一年物价涨幅为0.7%。
受访企业还预计，消费者物价未来三年将以每年1.0%的速度上涨，未来五年的年涨幅亦为1.0%。本次调查是日本央行9月更为详细的“短观”调查的一部分。
日本央行在2014年3月短观调查开始就企业的物价预期进行访查，以 收集关于通胀预期的更多信息。通胀预期对于当前实施的刺激计划至关重 要。
日本央行在上月调整货币政策框架，将目标侧重在控制利率上面，因越来越多的人担心，央行大规模购买公债的做法不可持续。
日本央行将继续购买公债以保持货币政策宽松，但新政策框架进一步给予其在必要时削减购买的灵活度。(完)
(编译/审校 汪红英/郑茵/徐文焰)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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