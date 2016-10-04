更新版 1-日本经济：企业预期未来一年消费者物价上涨0.6%--央行短观

在三个月前，企业预计未来一年物价涨幅为0.7%。

受访企业还预计，消费者物价未来三年将以每年1.0%的速度上涨，未来五年的年涨幅亦为1.0%。本次调查是日本央行9月更为详细的“短观”调查的一部分。

日本央行在2014年3月短观调查开始就企业的物价预期进行访查，以 收集关于通胀预期的更多信息。通胀预期对于当前实施的刺激计划至关重 要。

日本央行在上月调整货币政策框架，将目标侧重在控制利率上面，因越来越多的人担心，央行大规模购买公债的做法不可持续。

日本央行将继续购买公债以保持货币政策宽松，但新政策框架进一步给予其在必要时削减购买的灵活度。(完)