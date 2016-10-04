全球金市：金价未能摆脱跌势，因美元在向好的美国数据公布后走坚

美国制造业活动在出现一个月的萎缩后，9月重又增多，表明美国经济正在抵御全球经济迟滞的拖累。

数据表现不错通常会令金价承压，因投资者加大对美国利率上升的赌注，而利率上升会令持有非收益的黄金的机会成本增加。

纽约联储总裁杜德利周一称，如果未来几年美国经济面临衰退风险，美联储降息余地可能不及上轮降息周期。

熟悉日本央行想法的人士称，该央行将进一步调降负利率，以瓦解日圆汇率的任何激升走势；央行认为日圆大涨是妨碍通胀和经济增长的绊脚石。

汤森路透GFMS周一发布的初步数据显示，印度9月黄金进口连续第九个月下滑，因零售需求低迷，以及大幅度打折促使银行和炼厂减少海外购买量。(完)

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