全球金市：金价未能摆脱跌势，因美元在向好的美国数据公布后走坚

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
美国制造业活动在出现一个月的萎缩后，9月重又增多，表明美国经济正在抵御全球经济迟滞的拖累。
数据表现不错通常会令金价承压，因投资者加大对美国利率上升的赌注，而利率上升会令持有非收益的黄金的机会成本增加。
纽约联储总裁杜德利周一称，如果未来几年美国经济面临衰退风险，美联储降息余地可能不及上轮降息周期。
熟悉日本央行想法的人士称，该央行将进一步调降负利率，以瓦解日圆汇率的任何激升走势；央行认为日圆大涨是妨碍通胀和经济增长的绊脚石。
汤森路透GFMS周一发布的初步数据显示，印度9月黄金进口连续第九个月下滑，因零售需求低迷，以及大幅度打折促使银行和炼厂减少海外购买量。(完)
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路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。