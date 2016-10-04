港报财经评论：银行政要欠操守，影响深远兼长久--信报10月4日

银行政要欠操守 影响深远兼长久/ 习广思

港股周一大幅反弹，不过恒生指数 全日升幅仅287点，与德银「好消息」带来的预期有很大落差，而且成交额不足500亿港元，反映市场信心并未完全回复。围绕德银的消息本周相信仍有新发展，至于美股则看来会在大选前表现偏稳，特朗普被爆出18年无缴交个人所得税，他多年来在商业上的不道德行为或陆续有来。

周一欧股开市前，德国报章Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung引述多位德国大集团主事人称，德意志银行对整个国家非常重要，而且对工业发展全球化业务也有重要作用，多间德国巨擘的行政总裁希望协助德银尽早解决不明朗因素。

此外，外电引述消息人士透露，德银将与工会达成协议解雇1,000名雇员。早于今年6月，德银与工会达成协议削减了3,000个全职职位，包括私人与商业服务分支的2,500个职位，是整体裁员计划的一部分。连同上周传出德银同意以9.35亿英镑出售旗下英国保险部门Abbey Life Assurance予英国保险商Phoenix Group， 德银以开源节流方式冀令市场对集团重拾信心。银行业比一般企业更需要市场信心，因为一旦信心崩溃而出现挤提，就算政府出手亦未必救得番。

德国股市周一假期，德银股价在外围的报价普遍偏软，因该公司又被其他执法机构缠上，意大利法院控告该银行、其雇员和5名前任高层，串谋意大利银行Banca Monte dei Paschi di Siena SpA（下称Monte Paschi）在2008年造假账。检控官表示，有关案件调查了3年，结果发现意大利银行Monte Paschi利用银行交易隐瞒亏损，使其2008年至2012公布了不实的账目。有关交易于2013年1月被揭发，当时彭博报道Monte Paschi银行与德银利用衍生工具隐瞒较早前一份衍生工具Santorini的亏损。

Monte Paschi是全球历史最悠久的银行之一，因为坏账急升和在衍生工具上录得亏损而重新公布账目，以及两度要求股东集资。今年以来Monte Paschi的股价已大跌逾80%，比起年内受罚款缠身的德银跌幅更大。

此前，美国司法部的罚单涉及MBS，与意大利法院是次控告都是多年前的事，究竟德银还涉及多少怀疑不当或不法行为而有可能被追究？德银股价的长期低落不会是无故发生，当中必有内部问题存在，若不是企业管治出问题，管理层商业道德出问题，怎会牵连多宗违规事件？

被揭道德操守有问题的还有美国共和党总统候选人特朗普，日前被指曾于1995年的报税单报称，因有一笔9.16亿美元的亏损，可让他合法免税十多年。

《纽时》报道，特朗普一份过去未公开的税务纪录显示，他享有「独特的税务利益」，这项利益衍生自特朗普九十年代早期，因3座大西洋城赌场管理不善、进军航空业劲蚀，以及不合时宜地购入曼哈顿Plaza Hotel。尽管特朗普往后数年的应税收入不明，1995年一笔9.16亿美元的损失，已大到不但可以抵消一年5,000万美元的应税收入门槛，足以让他超过18年不用缴税。

特朗普阵营在回应《纽时》报道的声明表示，该份税务档案取得方式不合法，且《纽时》的操作犹如民主党总统候选人希拉莉的外围组织。法新社报道，有别于一般美国总统候选人照例公开报税资料以提高透明度，特朗普是1976年以来第一个拒绝公开个人报税单的美国总统候选人。

特朗普过往的生意大起大落，数度濒临破产已经不是新鲜事，如以上消息属实，即使算是「走法律罅」而不算违法，亦有违道德操守，美国大部分人要缴交高昂的税款，对于经常炫富的特朗普18年没交税，对其民望打击将会是相当难以抵御。

不论个人抑或企业，道德操守跟足一世，做完「衰嘢」从政，不一定聪明。美国总统选举峰回路转，对金融市场影响多大？不要忘记希拉莉若当选， 美国只会更快、更决断地加息，不能用直线思维去估市。（完）

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