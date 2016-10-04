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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 09:09 BJT

金属期市：伦铜因美国制造业数据良好而走高，中国休市令交投清淡

中国股市本周因国庆假期休市，下周一恢复交易。

美国制造业活动在出现一个月的萎缩后，9月重又增多，表明美国经济正在抵御全球经济迟滞的拖累。

中国房地产热点城市不断推出调控政策，继国庆假期前夕北京市和天津市相继出台新政后，成都市和郑州市十一长假首日均发布了房地产限购政策，其中成都实行区域性限购一套住房。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/戴素萍 审校 李爽/张若琪)

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