版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 09:19 BJT

标题新闻：澳洲8月经季节调整后建筑许可较前月降1.8%(预估为降7.0%)，较上年同期升10.1%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐