港报财经评论：中芯告别毫子股，必有睇头--经济日报10月4日

中芯告别毫子股 必有睇头/ 林瑞芬

在上周五美股反弹之下，港股昨回升，恒指 收报23,584点，升1.2%；国指 收报9,683点，升1.1%。惟大市成交额缩减至只有486亿港元，显示内地开始悠长国庆假期，A股休市，乏指引又乏北水。

技术上，恒指在23,000至24,000上落等方向；国指在9,500至10,000上落等方向。

国家统计局公布的最新数据显示，今年9月，中国非制造业商务活动指数为53.7%，按月微升0.2个百分点，连续7个月在53%以上景气区间平稳运行，表示非制造业保持稳中有升的发展态势。第三季内地经济尚算稳健，最近虽然有地方性房地产调控政策，但不会全国性实行，第四季经济受内房业风险拖累压力料不大。

第四季或风高浪急，尤其外围因素，策略上，把握度较高的仍在中资股，上周六推介的蒙牛乳业 ，为内地投资者所熟悉，料较受注意，蒙牛昨升3.1%，收报14.84港元。今日推介的中芯国际 ，是第四季必有睇头的股份，一来是近期业绩理想，二来，公司最新公布，建议股份十合一，（自12月5日起生效后，每手买卖单位由1,000股改为500股，启示管理层有心摆脱股价长期位列毫子股，以争取更多基金客捧场）。以中芯昨收市价0.88港元计，若到12月初也维持此水平，一旦合股，股价必冲破1美元，这是海外机构投资者的投资个股股价门槛，有机会获基金客垂青纳入投资组合。

受惠全球电子产业向内地迁移、国产通讯及手机业市场繁荣，以及中芯持续扩张产能大趋势，公司连续17季实现盈利。上半年，中芯实现营收13.3亿美元、净利润1.6亿美元，分别同比增长25.4%、20.3%。第二季营收达6.9亿美元，同比增长26.3%，环比增长8.8%，净利润9,764万美元，同比增长27.3%，环比增长59%，均创历史新高，超出市场预期。从报表上可见，中芯第二季度，来自中国的收入同比增长28.7%，环比增长20.1%，目前中国业务的销售占整体的52%。在销售增长的同时，中芯盈利能力持续提升，第二季度毛利率达31.6%，环比增长7.3个百分点，毛利率强劲主要由于一季度停电的保险赔偿（一次性因素）及晶片厂效益提升。

由于客户对8寸及40纳米晶圆需求持续旺盛，以及8月始收购的意大利LFoundry，将有盈利入帐，中芯管理层指引，预期第三季销售按季增长8%至11%，高于市场原先预测，毛利率则给出介乎28%至30%的指引。回说LFoundry，是今年上半年收购的项目，是中芯国际化及进入另一市场的里程碑。LFoundry致力于汽车电子、安全及工业应用，包括CIS、智慧电力、轻触式显示幕及嵌入式记忆体等。中芯则拥有多元化的技术组合，其应用范畴包括射频、连结、电源管理、CIS，嵌入式记忆体、MEMS等。中芯主要关注通信和消费市场，因此，通过今次收购，中芯正式进军汽车电子市场。目前内地汽车业市场大，惟电子主要依赖进口，故生产份额较低，相信中芯作为中资企业，未来可争取更多内地客户，有助汽车业电子零件国产化大趋势。

兴业证券报告指出，中芯月产能为30.26万片（折合为8寸晶圆），而标的公司的每月产能约4万片（8寸片）。完成收购交易后，中芯整体的合并产能将提升约13%，而8寸晶圆产能上升约25%。中芯与LFoundry结合后，更有机会威胁到三星的地位。

半导体龙头台资企业--台积电 目前PB为4倍左右，而中芯PB约为1.27倍，平心而论，中芯技术落后于台积电，PB低于台积电属合理，但日后中芯在并购LFoundry如能发挥良好协同效益，以及在内地市场增长迅速下，可望有一小步拉升PB的距离，乃股价上升的潜在空间。配合月綫图分析，中芯股价近两年多在窄幅整固，中綫1港元为阻力关键，如后市确认上破1港元，可视为重要突破缺口，反覆挑战1.2港元，建议考虑于0.8港元左右收集，止蚀0.75港元。（完）

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