港报社评：大球场滋长青苔，康文署管理不善--明报10月4日

香港大球场又出事，去年马会耗费巨资重铺草地，政府年花逾千万元维修保养，近期却呈现草场松散、滋长青苔等情况，事态性质再一次暴露康文署管理不善。大球场设计本来就有问题，加上管理外行，3年前曾经以烂泥地的面貌迎接几支英超劲旅，使香港蒙羞；现在大球场耗费了可观资源，草地仍然问题多多，反映康文署并未认真汲取教训，使问题延续。

大球场最新情况是滋长青苔，球员在其上奔跑，容易滑倒受伤；若情况恶化，将不适宜比赛。据知，今年7月意大利劲旅祖云达斯来港与南华比赛时，已经发现草地松散疏落，并且生长青苔，近期未见改善。由于可能影响球赛，足球总会已经向康文署反映草质情况。专家认为大球场草地涉及管理问题，包括施肥、灌水过多，令到草地过湿而滋长青苔，草场松散和疏落。大球场草地现况，根据专家的意见，原因清晰明了，并不复杂，正常情况下是不应该出现类似青苔的低端问题。

2013年7月，本港邀请4支英超球队来港，包括曼联、曼城、热刺、新特兰，以盛事规格主办锦标赛。只是，当时大球场出现的大面积泥浆，根本就不适合足球比赛，有球队为免球员受伤，一度酝酿拒绝比赛。事态经国际传媒报道，对本港构成公关灾难，有英国传媒更直指草地质素是「Shame on Hong Kong（香港耻辱）」，引起特首梁振英等政府高层关注。

其后，康文署成立「香港大球场草地足球场专家小组」，就草地中、长期改善措施提供意见，又成立「运动草地管理组」，以接近10万元月薪聘请一名澳洲专家任总监。去年4月，大球场「封场」5个月，由马会慈善信托基金拨款3100万元，全面重铺草地。据康文署提交立法会的文件显示，这次重铺工程改善了原来设计，包括在草皮下重新铺设特制纱网物料，以稳定草根在沙土中生长；文件指出新草地若保养得宜，可使用10年以上，云云。不过，重铺之后举行榄球赛事，草地已经破烂，赛事完结之后需「封场」一个月让草地复元。

从情况看来，重铺草地之后的大球场是否臻于高质素，实属疑问。另外，这类草地是否适宜榄球比赛，值得再探讨。即使如此，大球场的松散疏落和滋长青苔，根本原因在于管理出问题。例如，专家小组已有一段长时间并无召开会议，亦无提供草地资料供专家参考；即是说，专家小组恍似名存实亡，已有成员辞职。从澳洲聘请来港的专家，其中一项任务是训练本地人才，逐步接手管理，不过获培训的大球场经理，去年被调到其他康文署场地任职等，连串情况，初步看来都是失着。

康文署表示职员调配及培训是常见及有效安排。关于大球场草地养护，设若除了那位经理，其他人也掌握了维修养护草地的方法，则那位经理他调，当然没有问题；设若暂时只有这位经理掌握情况，其他人未能膺大任，则经理之调离，当然就很有问题了。从已辞职专家的批评，康文署所谓「正常调动」的解释，未能使人信服。已经调离大球场的经理，若可对大球场草地养护起到积极作用，应该尽快回到大球场，发挥所长。其实，康文署毋须想太多，让适当的人做适当的事就对了。

康文署就大球场草地现况，推诿雨水多和日照不足，表示将加强披沙、钉地疏气排水等措施，清除和抑制青苔。这些技术应对当然有必要，只是大球场草地今次暴露的问题，技术层面仅一方面，实际上触及管理不善，例如专家小组不开会，未善用工作人员等。康文署管理大球场，每年耗费约1200万元，日照灯等设备一应俱全，草地状况却未如人意，这是整体管理不善所致，而非用什么办法抑制青苔滋长，就可彻底解决。康文署须严格落实管理机制，包括发挥专家的作用和用人得当，大球场草地状况，才可避免再次走向全面恶化。

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