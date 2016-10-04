港报社评：本地旅游零售业也要供给侧改革--信报10月4日

内地今年的国庆黄金周假期长达七天，有媒体以大数据推算多达六百万人出境旅游，但以往甚受内地旅客欢迎的香港、澳门及台湾三地已非热门选择。在黄金周首两天，访港内地旅客按年增加约百分之四，幅度大缩水；入境澳门的更跌百分之十四，远逊预期；台湾情况最差，内地旅行团人数大减一半。三地经济皆依靠旅游业，面对的难题虽不尽相同，但一样要寻求改变才有出路。

内地旅客宝岛游热潮遽然退却，明显出于政治因素，台湾总统蔡英文上台后拒绝承认「九二共识」，两岸交流隐隐然停顿，旅游业首当其冲。澳门方面，虽已着力向综合旅游娱乐转型，但对赌业的依赖程度仍太高，内地继续大力打贪，濠江市道短期恐难摆脱困境。相对而言，香港社会纵使出现不利吸引内地旅客的气氛，但经济因素及旅游业的结构性问题毕竟才是关键，如能及早转型求变，前景相对乐观。

据入境处数字，十月一日及二日访港旅客超过四十六万八千人，较去年同期多约百分之四，当中内地旅客占三十九万人，虽然只有近百分之二增长，已较市场一些悲观预测为佳。不过，同时参考出境旅客人数，或见另一番景象，事关为数不少的内地旅客只是经港而转赴外地游览，正如业界在黄金周前估计，很多内地旅客纯粹过境，对本地旅游及零售收益的刺激未必显着，有零售商更预期生意比去年差，慨叹黄金时代一去不返。

幸而来自中国以外地区的旅客增长却有惊喜，黄金周首两日入境人次有逾七万七千；这些外来旅客的数量自然不能与内地客相提并论，但他们选择这段时间来港，相信与黄金周假期无关，反映香港在酒店房价回落之下，对不同地区游客的吸引力随之增加。旅游业与本地零售、酒店及餐饮业唇齿相依，提供重要客源财源，若游客减少，市道必受打击。因此，求变涉及两个层面，一方面要针对不同地区旅客的需要，强化香港的吸引力；另一方面要开拓新的零售消费客源，填补内地旅客消费模式转变遗下的缺口。

十多年来内地旅客增长迅速，已占整体访港旅客超过七成，其中有相当部分是购物为主的客群，在市场力量主导下，奢侈品名店及金舖骤然成行成市，这些手到拿来的「速食」优厚利润令香港怠于开发其他旅游资源，结果出现不平衡。现在游客结构和市场生态正在改变，正如不少业界人士指出，未来发展应更多兼顾都市特色、人文环境、独特文化及自然景观，显现香港的独特性，可增加旅游业深度。事实上，已见有关方面筹办更多不同类型的节庆和特色活动，从不同角度宣扬香港特色，期望逐步摆脱旅客来港只为购物的单一目的。

同样地，零售业多年来倚重旅客消费，占比达整体零售四成以上，当习以为常的模式生变，冲击之大可想而知。不过，这缺口并非无法填补，甚至可舍远取近。香港经济在第二季回稳，很多行业却感受不到，个中原因是本地生产总值中的私人消费开支包括港人的外地消费，本地零售业却无从分沾。上半年港人出外旅游的服务开支达九百一十五亿元，如能把一部分吸引回来，相信可纾缓访港旅客下跌的影响，让本土零售及餐饮业得益。酒店业常为游客提供优惠，同样可向港人推广，或可代替一趟短途旅游。港人喜爱的外国地道食品及消费品，零售及餐饮业大可动脑筋，或可创造留港消费的新需求。此外，香港郊区、离岛有不少很值得一游的地方，很多港人都没到过，本地游市场大有开发的潜力。

国务院总理李克强日前在北京的国庆招待会上提到港澳台，表示支持港澳发挥独特作用，实现新发展，这番说话值得细味。旅游及相关零售消费行业对本地生产总值的贡献虽非特别大，仍被视为支柱行业，主因是提供大量工作机会。上周公布的八月份访港旅客人数再度回落，同期的零售销售录得十八连跌，要走出一损俱损的局面，便需要结构转型，套用内地经济术语，就是供给侧改革，在供应层面提供新服务，既迎合旅游的新潮流，更重要是创造新需求。

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