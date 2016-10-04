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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 09:20 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆一度站上102，停止单大多仍未触发

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    * 美元/日圆一度站上102.00，迄今高见102.08，停止单遭触发，但
上方有更多
    * 102.10-20可能有更多停止单，日线图一目均衡基准线在102.20
    * 此外，有规模5.75亿美元、执行价102.10-20的期权到期
    * 上方的日线图一目均衡云区在102.24-37，再往上则是下行的100日
移动均线水准103.81
    * 支撑位在小时图一目均衡转换线101.81，以及一目均衡基准线水准
101.64
    * 今日市场更愿意承担风险，澳元和新西兰元交叉盘上涨，日经指数
走升0.7%
    (完)
    
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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