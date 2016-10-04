《汇市简讯》美元兑日圆一度站上102，停止单大多仍未触发

0103GMT * 美元/日圆一度站上102.00，迄今高见102.08，停止单遭触发，但 上方有更多 * 102.10-20可能有更多停止单，日线图一目均衡基准线在102.20 * 此外，有规模5.75亿美元、执行价102.10-20的期权到期 * 上方的日线图一目均衡云区在102.24-37，再往上则是下行的100日 移动均线水准103.81 * 支撑位在小时图一目均衡转换线101.81，以及一目均衡基准线水准 101.64 * 今日市场更愿意承担风险，澳元和新西兰元交叉盘上涨，日经指数 走升0.7% (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)