新加坡经济：9月制造业PMI上升，15个月来首现行业扩张

路透新加坡10月3日 - 周一发布的一项民间调查结果显示，新加坡9月制造业活动出现15个月来首次扩张，不过涨幅很小；得益于新订单增加。

新加坡采购及材料管理协会发布的9月采购经理人指数(PMI)从8月的49.8升至50.1。

虽然行业扩张势头依然温和，但它标志着之前连续14个月的萎缩势头终结。指数高于50意味着行业扩张，低于50则表明萎缩。