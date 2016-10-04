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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 10:01 BJT

《汇市简讯》美元指数若收在200日移动均线上方，后市将偏多

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    * 美元指数亚洲盘小涨0.1%，开盘时上涨0.3%，受到数据和美债收益
率走升所激励
    * 市场涨跌互见，E-迷你标普500指数期货小涨0.1%，美国原油期货
跌0.6%，日经指数涨0.6%，亚太除日本外指数升0.2%
    * 动能指标呈中性，五日、10日和20日移动均线交叉
    * 若收在200日移动均线95.91上方，则后市偏多，其上为7/8月跌势
的61.8%回档位96.23
    * 稍早低位95.75和200日移动均线为初步支撑和阻力位
    * 图表：reut.rs/2dopFjl    
    (完)
    
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 李爽)

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