《汇市简讯》美元指数若收在200日移动均线上方，后市将偏多

0146GMT * 美元指数亚洲盘小涨0.1%，开盘时上涨0.3%，受到数据和美债收益 率走升所激励 * 市场涨跌互见，E-迷你标普500指数期货小涨0.1%，美国原油期货 跌0.6%，日经指数涨0.6%，亚太除日本外指数升0.2% * 动能指标呈中性，五日、10日和20日移动均线交叉 * 若收在200日移动均线95.91上方，则后市偏多，其上为7/8月跌势 的61.8%回档位96.23 * 稍早低位95.75和200日移动均线为初步支撑和阻力位 * 图表：reut.rs/2dopFjl (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 李爽)