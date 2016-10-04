路透基点：民生金融租赁两年期贷款案融资规模增至3.20亿美元--TRLPC

路透香港10月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，民生金融租赁的两年期到期一次性偿还贷款在取得八家金融机构承诺贷款之后，筹资规模从2亿美元增加至3.20亿美元。

中国民生银行和摩根士丹利为本案协调人。中国民生银行还担任额度代理行。

民生金融租赁的全资子公司--民生香港国际租赁有限公司为借款人。母公司将提供信用增级，包括但不限于提供支持协议(keepwell deed)和流动性支撑。

最高承贷档次头衔的银行综合收益为167.5个基点，贷款利率是伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点，并可获得前端费用25个基点。本案有10个基点的提前参贷费。