路透基点：民生金融租赁两年期贷款案融资规模增至3.20亿美元--TRLPC

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透香港10月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，民生金融租赁的两年期到期一次性偿还贷款在取得八家金融机构承诺贷款之后，筹资规模从2亿美元增加至3.20亿美元。
中国民生银行和摩根士丹利为本案协调人。中国民生银行还担任额度代理行。
民生金融租赁的全资子公司--民生香港国际租赁有限公司为借款人。母公司将提供信用增级，包括但不限于提供支持协议(keepwell deed)和流动性支撑。
最高承贷档次头衔的银行综合收益为167.5个基点，贷款利率是伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点，并可获得前端费用25个基点。本案有10个基点的提前参贷费。
民生金融租赁成立于2008年，由中国民生银行和天津保税区投资有限公司共同创建。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。