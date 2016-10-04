版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 10:21 BJT

香港热股：富智康早盘初段股价跌逾2%，此前预警全年盈利大减

路透香港10月4日 - 台湾鸿海集团 旗下手机代工商--富智康 周二早盘初段股价跌逾2%，因此前预警今年全年盈利大减。

香港时间10:19，该股跌2.29%，报2.56港元；稍早一度低探2.55港元。

富智康周一称，预计预期截至2016年12月底止年度之综合溢利净额少于1.1亿美元，按年大减至少52%，因主要客户转型令需求下降以及其他收入减少。

投行瑞信周二的报告指出，相信业务调整接近尾声，海外客户对富智康的影响现已有限，预期随着主要对手将焦点移至韩国市场，市场竞争得以纾缓，因此该行将富智康今年的毛利率预估由5%升至5.6%。但该行认为，投资者等待公司进一步厘清派息政策以及对诺基亚业务的前景展望。（完）

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐