香港热股：富智康早盘初段股价跌逾2%，此前预警全年盈利大减

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透香港10月4日 - 台湾鸿海集团 旗下手机代工商--富智康 周二早盘初段股价跌逾2%，因此前预警今年全年盈利大减。
香港时间10:19，该股跌2.29%，报2.56港元；稍早一度低探2.55港元。
富智康周一称，预计预期截至2016年12月底止年度之综合溢利净额少于1.1亿美元，按年大减至少52%，因主要客户转型令需求下降以及其他收入减少。
投行瑞信周二的报告指出，相信业务调整接近尾声，海外客户对富智康的影响现已有限，预期随着主要对手将焦点移至韩国市场，市场竞争得以纾缓，因此该行将富智康今年的毛利率预估由5%升至5.6%。但该行认为，投资者等待公司进一步厘清派息政策以及对诺基亚业务的前景展望。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
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