台湾汇市：台币兑美元早盘震荡，外资汇入抵销国际美元偏强走势

路透台北10月4日 - 台币兑美元 周二早盘震荡。交易员表示，美国ISM公布优异数据令美元偏强，不过外资汇入令台币持稳甚至小升，市场仍静待美国非农就业数据的公布，此前料缺乏明确方向。

交易员认为，近期国际间变数不少，除了非农数据外，德意志银行问题的后续发展也令人关注。惟台湾经济条件相对稳定，景气也温和好转，对有避险需求的资金具吸引力，此有助台币维持偏强态势。

〞台湾体质好，是避险天堂。〞一位公股银行交易员说。

另一商业银行交易员则称，台币早盘该贬未贬，主要因台股由黑翻红，不过该价位对进/出口商均缺乏吸引力，预料今日将以狭幅盘整为主。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点较上日尾盘小幅收敛；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.272/31.302，上日收在31.265。

本地时间10:17，台币兑美元 报31.334，成交区间在31.310-31.377，上日收在31.330；台股加权指数 则涨0.22%。

交易员预测今日主要交易区间：

•31.280-31.380。

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