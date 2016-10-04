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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 10:32 BJT

日本股市：早盘走升，因美国数据强健打压日圆

出口股受到有力支撑，因美元兑日圆 涨0.3%至13日高位101.925日圆。丰田汽车 涨1.6%，本田汽车 涨1.9%。

“美国乐观数据提振对美元走强趋势的预期，这帮助缓解对日本出口企业获利的担忧，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

其他出口股也吸引到买兴，Panasonic 涨1.6%，日立制作所 涨1.8%。

银行股表现突出，三菱日联金融集团 升1.4%，瑞穗金融 涨2.1%。

东证股价指数 扬升0.6%至1,339.00点。JPX-日经400指数 亦升0.6%至11,991.10点。(完)

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